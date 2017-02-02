Иборра отказался от предложения из АПЛ
Вчера, 20:26 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Марио Парри, агент полузащитника «Севильи» Висенте Иборры, сообщил, что его клиент зимой отклонил предложение из АПЛ.
«У Иборры было на руках предложение из АПЛ, но он решил остаться в „Севилье“, потому что очень счастлив здесь».
По слухам, к вице-капитану «Севильи» интерес проявлял «Кристал Пэлас».
Контракт Иборры с андалусийцами рассчитан до 2020 года.
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