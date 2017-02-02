Иборра отказался от предложения из АПЛ

Марио Парри, агент полузащитника «Севильи» Висенте Иборры, сообщил, что его клиент зимой отклонил предложение из АПЛ.

«У Иборры было на руках предложение из АПЛ, но он решил остаться в „Севилье“, потому что очень счастлив здесь».

По слухам, к вице-капитану «Севильи» интерес проявлял «Кристал Пэлас».

Контракт Иборры с андалусийцами рассчитан до 2020 года.