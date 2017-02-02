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Иборра отказался от предложения из АПЛ

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Севилья, Иборра Висенте
Вчера, 20:26 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Марио Парри, агент полузащитника «Севильи» Висенте Иборры, сообщил, что его клиент зимой отклонил предложение из АПЛ.

«У Иборры было на руках предложение из АПЛ, но он решил остаться в „Севилье“, потому что очень счастлив здесь».

По слухам, к вице-капитану «Севильи» интерес проявлял «Кристал Пэлас».

Контракт Иборры с андалусийцами рассчитан до 2020 года.

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