Касерес пройдет медосмотр в «Милане»
Вчера, 21:26 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Мартин Касерес прилетел в Италию для прохождения медосмотра в «Милане», после чего с футболистом планируется заключить четырехмесячный контракт. Уругваец уже полгода находится в статусе свободного агента, с тех пор как истек его контракт с «Ювентусом» в июле 2016 года. Этой зимой защитник мог присоединиться к «Трабзонспору», однако провалил медосмотр. В то же время СМИ утверждают, что дело было скорее в повышенных финансовых аппетитах 29-летнего бека, нежели в здоровье.
Сообщается, что в «Милане» Касерес заработает 400 тысяч евро + бонусы. У игрока также будет возможность продлить контракт с «россонери» еще на год.
«Милан» срочно ищет варианты усиления защиты после травм ряда оборонительных игроков.
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