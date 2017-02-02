Касерес пройдет медосмотр в «Милане»

Мартин Касерес прилетел в Италию для прохождения медосмотра в «Милане», после чего с футболистом планируется заключить четырехмесячный контракт. Уругваец уже полгода находится в статусе свободного агента, с тех пор как истек его контракт с «Ювентусом» в июле 2016 года. Этой зимой защитник мог присоединиться к «Трабзонспору», однако провалил медосмотр. В то же время СМИ утверждают, что дело было скорее в повышенных финансовых аппетитах 29-летнего бека, нежели в здоровье.

Сообщается, что в «Милане» Касерес заработает 400 тысяч евро + бонусы. У игрока также будет возможность продлить контракт с «россонери» еще на год.

«Милан» срочно ищет варианты усиления защиты после травм ряда оборонительных игроков.