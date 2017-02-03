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«Сельта» и «Алавес» голов не забивали

Матч: СельтаСельта0 : 0АлавесАлавес
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Сельта» и «Алавес» расписали сухую мировую. Ответный матч между этими командами состоится 8 февраля.

Виго, стадион «Балаидос».

«Сельта» - «Алавес» - 0:0

«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабраль (Гомес 80), Диас, Радоя, Эрнандес, Васс (Гвидетти 76), Бонгонда (Систо 69), Аспас.
Главный тренер: Эдуардо Бериццо.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Камараса (Ромеро 84), Фемения, Ману Гарсия, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Вигарай 75), Токеро (Мендес 63), Дейверсон.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.

Предупреждения: Бонгонда 33, Маркос Льоренте 60, Камараса 67.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

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