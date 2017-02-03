«Сельта» и «Алавес» голов не забивали
Сегодня, 00:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Сельта» и «Алавес» расписали сухую мировую. Ответный матч между этими командами состоится 8 февраля.
Виго, стадион «Балаидос».
«Сельта» - «Алавес» - 0:0
«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кастро, Мальо, Кабраль (Гомес 80), Диас, Радоя, Эрнандес, Васс (Гвидетти 76), Бонгонда (Систо 69), Аспас.
Главный тренер: Эдуардо Бериццо.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Камараса (Ромеро 84), Фемения, Ману Гарсия, Маркос Льоренте, Ибаи Гомес (Вигарай 75), Токеро (Мендес 63), Дейверсон.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
Предупреждения: Бонгонда 33, Маркос Льоренте 60, Камараса 67.
Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
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