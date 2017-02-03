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Агуэро опроверг информацию о том, что в доме его бабушки были обнаружены наркотики

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Агуэро Серхио
Сегодня, 02:15 | Источник: Твиттер Серхио Агуэро | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в ходе рейда полиция обнаружила 200 граммов марихуаны в доме его бабушки в Кильмесе. Также сообщалось об аресте члена семьи футболиста.

«Обычно я не реагирую на слухи, но в данном случае это касается моей семьи, и я не могу это игнорировать. Сообщения, появившиеся в СМИ, — это ложь. Мои бабушка и дедушка по линии отца, к сожалению, уже умерли, а бабушка и дедушка по линии матери живут в Тукумане», — написал Агуэро на своей странице в Twitter.

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Сегодня 02:22, редактировал Сегодня 02:31
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