Агуэро опроверг информацию о том, что в доме его бабушки были обнаружены наркотики

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в ходе рейда полиция обнаружила 200 граммов марихуаны в доме его бабушки в Кильмесе. Также сообщалось об аресте члена семьи футболиста.

«Обычно я не реагирую на слухи, но в данном случае это касается моей семьи, и я не могу это игнорировать. Сообщения, появившиеся в СМИ, — это ложь. Мои бабушка и дедушка по линии отца, к сожалению, уже умерли, а бабушка и дедушка по линии матери живут в Тукумане», — написал Агуэро на своей странице в Twitter.