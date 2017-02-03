«Вест Хэм» готов выложить за Харта 15 млн фунтов
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Торино, Манчестер Сити, Вест Хэм, Харт Джо
Сегодня, 08:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Торино» Урбано Кайро пока не знает, станут ли «быки» выкупать у «Манчестер Сити» контракт голкипера Джо Харта по окончании срока аренды:
«Пока ничего не решено. Когда аренда Харта истечет, нам придется вести переговоры с „Ман Сити“. Мы все обсудим с игроком и его клубом и взвесим все условия. Пока же ничего не ясно».
При этом сообщается, что летом в борьбу за подписание Харта готов вклиниться «Вест Хэм», который, по слухам, согласен заплатить «Сити» за голкипера 15 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что в услугах Харта также заинтересован «Ливерпуль».
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