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«Вест Хэм» готов выложить за Харта 15 млн фунтов

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Торино, Манчестер Сити, Вест Хэм, Харт Джо
Сегодня, 08:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Торино»​ Урбано Кайро пока не знает, станут ли «быки» выкупать у «Манчестер Сити» контракт голкипера Джо Харта по окончании срока аренды:

«Пока ничего не решено. Когда аренда Харта истечет, нам придется вести переговоры с „Ман Сити“. Мы все обсудим с игроком и его клубом и взвесим все условия. Пока же ничего не ясно».

При этом сообщается, что летом в борьбу за подписание Харта готов вклиниться «Вест Хэм», который, по слухам, согласен заплатить «Сити» за голкипера 15 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что в услугах Харта также заинтересован «Ливерпуль».

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