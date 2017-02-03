Фабрегас: «Уверен, в Премьер-Лиге Роналду бы не освистывали»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Реал, Барселона, Фабрегас Сеск, Роналду Криштиану, Энрике Луис , Месси Лионель
Сегодня, 08:22 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал свист болельщиков «Реала» в адрес нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, а также оценил состояние дел в «Барселоне» - своем бывшем клубе:
«Роналду и болельщики „Реала“? В Премьер-Лиге его бы не освистывали, я уверен.
„Барселона“? Луис Энрике проделывает феноменальную работу, последние два года он справляется идеально. Если у вас в команде есть Месси, это не значит, что на этом все заканчивается».
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