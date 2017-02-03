Фабрегас: «Уверен, в Премьер-Лиге Роналду бы не освистывали»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал свист болельщиков «Реала» в адрес нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, а также оценил состояние дел в «Барселоне» - своем бывшем клубе:

«Роналду и болельщики „Реала“? В Премьер-Лиге его бы не освистывали, я уверен.

„Барселона“? Луис Энрике проделывает феноменальную работу, последние два года он справляется идеально. Если у вас в команде есть Месси, это не значит, что на этом все заканчивается».