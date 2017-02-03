Агент: «С будущим Кверквелии пока ничего не решено»
Сегодня, 15:30 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Реваз Челебадзе - агент защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, считает, что руководство казанского клуба поступает неправильно, не давая игроку шанса проявить себя на поле и не отпуская его в другую команду, где у него будет такая возможность:
«Он готовится, хорошо сыграл с софийским ЦСКА. Но с его будущим пока ничего не решено, пока только одни разговоры, насколько я знаю, с „Локомотивом“. „Рубин“ готов его отпустить, но, видимо, пока не договорились по цене.
„Рубин“ должен дать ему шанс на поле или отпустить, хотя бы в аренду. Так, как они делают, нельзя, это неправильно».
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