Мутко: «В погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем»
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что он не является сторонником целенаправленной натурализации футболистов:
«Относительно натурализации очень много дискуссий. Никакой искусственной натурализации ни в одном виде спорта в России не будет. Но мы открытая демократическая страна, однако специально бегать по миру и искать игроков на какую-то позицию мы не будем.
Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если он по каким-то критериям подойдет сборной, и тренер его вызовет, то, конечно, мы не будем отказываться. Но в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем. Считаю, что у нас неплохая команда. Есть костяк - Акинфеев, Березуцкие, Дзюба, Смолов, а есть молодые перспективные ребята, которые появились недавно. Вокруг них можно строить команду».
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Или ты думаешь,чем больше ты "моешь" кости,
тем быстрее проблема решится?
Ну слава Богу!!! Все же есть плюсы у Мутко!)
ПРОМЕС НЕ ДАСТ СОВРАТЬ !!!!