Рейтинг@Mail.ru

Мутко: «В погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 16:24 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что он не является сторонником целенаправленной натурализации футболистов:

«Относительно натурализации очень много дискуссий. Никакой искусственной натурализации ни в одном виде спорта в России не будет. Но мы открытая демократическая страна, однако специально бегать по миру и искать игроков на какую-то позицию мы не будем.

Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если он по каким-то критериям подойдет сборной, и тренер его вызовет, то, конечно, мы не будем отказываться. Но в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем. Считаю, что у нас неплохая команда. Есть костяк - Акинфеев, Березуцкие, Дзюба, Смолов, а есть молодые перспективные ребята, которые появились недавно. Вокруг них можно строить команду».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:15
ответ пользователю iM_DaRkSiDe (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:03
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:02
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:57
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:53
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:40
, чтобы видеть комментарии
  1
DXTK [NITRO]
Сегодня 16:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:38, редактировал Сегодня 16:39
ответ пользователю iM_DaRkSiDe (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:37
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:37
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:35
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:32
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
ЦСКА против «Спартака». Дерби, которого нет?
Армейцы Головин и Жамалетдинов с юношеской пылкостью заявили, что в «Спартак» не перейдут. «Соккер.ру» интересно, на деле дерби такое же принципиальное, как на словах?
Комментариев: 11
15:45 Романцев: «Значит, авторитет у Дзюбы есть, и Луческу это почувствовал» 41
15:30 Агент: «С будущим Кверквелии пока ничего не решено» 5
14:25 Рейнгольд: «Капитанство Дзюбы в „Зените“? Ничего плохого не вижу, у него всё получится» 30
Вадим Багров
Трансферный тупик. Как нажиться на лимите?
«Соккер.ру» подмечает, что агенты влияют на многое в российском футболе. Ищут личную выгоду, и случай Миранчука – повод изучить их главные методы.
Комментариев: 10
12:24 Игнатьев: «У Сёмина на сборах ещё тяжелее, чем при Муслине и Кучуке» 9
11:39 Грасия: «Для „Рубина“ главное - набрать тренировочные и игровые объёмы» 6
09:31 Селюк: «Шаги, предпринимаемые новым руководством „Локомотива“, - несусветная глупость» 35
06:54 Карпин: «Ни разу не слушал „экспертизу“ Бубнова» 40
02:57 Карпин: «„Спартак“ занимал высокие места благодаря системе штрафов» 25
все материалы по этой теме
Турниры