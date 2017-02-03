Мутко: «В погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что он не является сторонником целенаправленной натурализации футболистов:

«Относительно натурализации очень много дискуссий. Никакой искусственной натурализации ни в одном виде спорта в России не будет. Но мы открытая демократическая страна, однако специально бегать по миру и искать игроков на какую-то позицию мы не будем.

Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если он по каким-то критериям подойдет сборной, и тренер его вызовет, то, конечно, мы не будем отказываться. Но в погоне за результатом проводить натурализацию мы не будем. Считаю, что у нас неплохая команда. Есть костяк - Акинфеев, Березуцкие, Дзюба, Смолов, а есть молодые перспективные ребята, которые появились недавно. Вокруг них можно строить команду».