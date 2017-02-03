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Опубликовано расписание матчей 18-го тура Премьер-Лиги

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 17:01 | Источник: Твиттер РФПЛ | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба РФПЛ обнародовала расписание матчей 18-го тура чемпионата России.

Сезон возобновится 3 марта матчем между «Томью» и «Ростовом».

3 марта (пятница)
«Томь» - «Ростов» - 19:00

4 марта (суббота)
«Оренбург» - «Арсенал» - 14:00
ЦСКА - «Зенит» - 16:30

5 марта (воскресенье)
«Урал» - «Амкар» - 11:30
«Крылья Советов» - «Локомотив» - 14:00
«Краснодар» - «Спартак» - 16:30
«Терек» - «Уфа» - 19:00

6 марта (понедельник)
«Анжи» - «Рубин» - 19:30.

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