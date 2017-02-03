«Локомотив» в контрольном матче обыграл «Видеотон»
Сегодня, 18:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
На зимнем сборе в Испании «Локомотив» в контрольном матче обыграл венгерский «Видеотон» со счетом 2:0. Голы в составе москвичей забили Майкон и Миранчук. Последний – с пенальти.
«Локомотив»: Гильерме (Абаев 45), В. Денисов (Лапшов 73), Михалик (Лысов 73), Чорлука (Янбаев 45), Пейчинович, И. Денисов (Ндинга 62), Касаев (Галанин 45), Игнатьев (Ротенберг 64), Миранчук (Натхо 62), Баринов (Портнягин 45), Майкон (Галаджан 64).
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А то тут недавно один провинциальный суперклуб чуть ноги от Видеотона унес,нулевой ничье радовались)
Команда известная, как минимум, хорошо на слуху.
А больше всего на поле понравилась испанская девушка-судья)