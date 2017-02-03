Рейтинг@Mail.ru

«Локомотив» в контрольном матче обыграл «Видеотон»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Локомотив М, Видеотон
Сегодня, 18:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

На зимнем сборе в Испании «Локомотив» в контрольном матче обыграл венгерский «Видеотон» со счетом 2:0. Голы в составе москвичей забили Майкон и Миранчук. Последний – с пенальти.

«Локомотив»: Гильерме (Абаев 45), В. Денисов (Лапшов 73), Михалик (Лысов 73), Чорлука (Янбаев 45), Пейчинович, И. Денисов (Ндинга 62), Касаев (Галанин 45), Игнатьев (Ротенберг 64), Миранчук (Натхо 62), Баринов (Портнягин 45), Майкон (Галаджан 64).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:07
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:05
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:55
ответ пользователю loko7 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:43
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:40 «Ростов» сыграл вничью со «Шкендией» 12
10:57 Стали известны соперники «Урала» на втором зимнем сборе команды 2
01 февраля 2017
Александр Чистяков
«Спартак»: коротко – о главном
​Первый сбор «Спартака» в ОАЭ завершен, и хотя Каррера собирается решать главные задачи подготовительного периода в Испании, «Соккер.ру» подметил кое-что интересное.
Комментариев: 21
Сергей Колотовкин
Четыре месяца и тринадцать финалов
Блогер «Соккер.ру» Сергей Колотовкин с нетерпением ждет возобновления чемпионата России и надеется, что нынешний сезон станет для «Спартака» золотым.
Комментариев: 21
10:48 Каррера: «Ребята показали то, чего я от них ожидал» 30
31 января 2017
12:50 «Оренбург» обыграл «Зарю» в контрольном матче 3
29 января 2017
20:11 «Локомотив» обыграл «Осиек» в контрольном матче 16
19:27 ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче 483
19:21 «Динамо» обыграло «Томь» в контрольном матче 21
19:17 «Крылья Советов» сыграли вничью с «Подбрезовой» 6
все материалы по этой теме
Турниры