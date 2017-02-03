ЦСКА не имел предложений по Дзагоеву и Фернандесу

Глава селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский опроверг слухи о том, что в январе европейские клубы пытались купить Марио Фернандеса и Алана Дзагоева. При этом он подтвердил, что Алибек Алиев может покинуть команду.

«Официальных предложений по Фернандесу в клуб не поступало. По моему мнению, Марио - футболист высокого европейского уровня, он может заинтересовать любой клуб. Также и Алан Дзагоев может кому-то понравиться. Но и по поводу полузащитника к нам в ЦСКА официальных запросов не поступало. Не удивлен, что Фернандес попал в лонг-лист „Барселоны“, для меня это не стало сюрпризом. Более того, я не считаю, что это из ряда вон выходящее, он потрясающий игрок

Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем».