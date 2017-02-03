ЦСКА не имел предложений по Дзагоеву и Фернандесу
Глава селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский опроверг слухи о том, что в январе европейские клубы пытались купить Марио Фернандеса и Алана Дзагоева. При этом он подтвердил, что Алибек Алиев может покинуть команду.
«Официальных предложений по Фернандесу в клуб не поступало. По моему мнению, Марио - футболист высокого европейского уровня, он может заинтересовать любой клуб. Также и Алан Дзагоев может кому-то понравиться. Но и по поводу полузащитника к нам в ЦСКА официальных запросов не поступало. Не удивлен, что Фернандес попал в лонг-лист „Барселоны“, для меня это не стало сюрпризом. Более того, я не считаю, что это из ряда вон выходящее, он потрясающий игрок
Алибек Алиев восстанавливается от травмы. Пока он будет работать с дублем. У нас по нему есть два конкретных предложения. Через две недели он должен окончательно восстановиться, тогда мы сядем с ним и подумаем о его будущем».
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Вот и хорошо. Нам самим такие играчищи нужны))
спартак то всегда имели))
Фернандес, по меркам Европы является востребованным футболистом, но опять же его частые травмы не позволяют ему заключить какой либо хороший контракт!
Так что болельщики ЦСКА...не волнуйтесь, никуда они от вас не денутся!