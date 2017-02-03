Энрике: «Игроков „Барселоны“ дискредитируют, а потом пишут, что это несправедливо»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что к его команде в Испании относятся предвзято.

«Я не знаю, в чем тут дело. Моя задача – готовить команду к играм через каждые три дня. Все эти институциональные вещи меня не касаются. Этим пусть занимаются ответственные люди. Не хочу говорить об этом, поскольку тема вызовет много споров. Карточки Неймара показывают любопытную вещь: против нас чаще других фолят, но при этом мои игроки получают предупреждения. Пусть это остается на совести тех, кто это делает. Сначала открывается кампания по дискредитации моих игроков, а потом пишут, что с ними обходятся несправедливо. Так и есть. Нужно с этим жить.

Я могу только похвалить своих игроков, потому что в этом сезоне бывали ситуации, когда им приходилось показывать невероятный самоконтроль. Не хочу распространяться на эту тему, поскольку я вопрос судейства контролировать не могу».