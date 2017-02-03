Рейтинг@Mail.ru

Луческу объяснил, почему назначил Дзюбу капитаном «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Луческу Мирча , Дзюба Артём
Вчера, 23:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал резонансное назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды.

«Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин — капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90%, всегда практически, игрок основного состава. То есть он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант. Но, правда, я обращаю внимание, что, когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:05
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:42
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:40
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:35
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 00:33
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:31
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 00:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:29
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:21
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 00:20
ответ пользователю НЕ президент рфс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:17
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 00:15
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 00:13
, чтобы видеть комментарии
  13
Сегодня 00:12, редактировал Сегодня 00:18
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 00:12
ответ пользователю НЕ президент рфс (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:12
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 00:11
ответ пользователю ignorant (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:10
ответ пользователю Евгений Перфильев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:09
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:09
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:07
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:07
Показать
Немного троллинга
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:47 Яровинский: «ЦСКА давно ввёл потолок зарплат» 16
20:40 А. Кержаков: «Кому-то нужна почва для склок вокруг меня» 23
Вадим Багров
Дзюба и другие подлинные капитаны клубов РФПЛ
После ставки Зенита» на Дзюбу «Соккер.ру» вспоминает о капитанах, ведь они отвечают за командный дух. Как думаете, в вашем клубе повязка у подходящего лидера?
Комментариев: 30
02 февраля 2017
19:32 Дзюба - новый капитан «Зенита» 274
11:25 «Ростов» заявил Девича на матчи плей-офф Лиги Европы 24
01 февраля 2017
17:13 Агент Ломбертса: «Луческу не сдержал своего слова» 100
31 января 2017
06:25 Лунёв: «Фримпонг и Дзюба в одной команде – это было бы нечто» 11
03:09 Лунёв: «40 тысяч рублей в „Торпедо“ оказались для меня большими деньгами, и я поплыл» 12
30 января 2017
Вадим Багров
Бесплатный «Локомотив». Сборная свободных агентов
Не только известный нападающий Фарфан пришел в «Локомотив» свободным агентом. «Соккер.ру» собирает мощную команду с капитаном Лоськовым и напоминает, кто смог заиграть?
Комментариев: 9
16:14 Панченко досрочно покинул сбор «Динамо» 34
все материалы по этой теме
Турниры