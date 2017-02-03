Луческу объяснил, почему назначил Дзюбу капитаном «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал резонансное назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды.

«Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин — капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90%, всегда практически, игрок основного состава. То есть он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант. Но, правда, я обращаю внимание, что, когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор».