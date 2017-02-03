Луческу объяснил, почему назначил Дзюбу капитаном «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал резонансное назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном команды.
«Хотелось бы, чтобы те люди, которые анализируют и комментируют это назначение, поняли, какой был мотив этого назначения. В первую очередь были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин — капитан, который мог бы иметь диалог с судьями. Ну и Дзюба на 90%, всегда практически, игрок основного состава. То есть он практически всегда будет на футбольном поле. В-третьих, это самое важное, он всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, и на футбольном поле, и в тренировочном процессе. Он уважаем всеми игроками. Если выбрать другого россиянина, то это был бы, наверное, Анюков. Но он немногословен, будем говорить так. Это был единственный вариант и мой лучший вариант. Но, правда, я обращаю внимание, что, когда Данни будет на футбольном поле, исторически капитан команды, повязка будет у него. Пока это Дзюба, и я думаю, что сделал правильный выбор».
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Вот вам тысяча двести восемьдесят рублей и открытка Санкт-Петербурга с половиной коробкой конфет.Всё,а больше мне ничего не передавали)))
Стоит перед ними,рот вымазан шоколадом,гетры деньгами набиты и говорит:что передать обратно,давайте быстрей,мне еще в управу бежать надо)))
Вот вам тысяча двести восемьдесят рублей и открытка Санкт-Петербурга с половиной коробкой конфет.Всё,а больше мне ничего не передавали)))
Стоит перед ними,рот вымазан шоколадом,гетры деньгами набиты и говорит:что передать обратно,давайте быстрей,мне еще в управу бежать надо)))
А то возьмет и уедет в китай!!!
Вот в Спартаке Глушаков, в Зените Дзюба, чужаки, которые сегодня целуют значок клуба, а завтра подписывают более выгодный контракт и переходят к прямому конкуренту...
В одном ЦСКА капитан всегда стабильно свой, родной, воспитанник.
https://www.youtube.com/watch?v=B0gtPm-m2No
Насчёт положительных эмоций в раздевалке тоже улыбнуло ))) Лодыгин не даст соврать, что Дзюба душа компании ) жесть короче ))
Вот вам тысяча двести восемьдесят рублей и открытка Санкт-Петербурга с половиной коробкой конфет.Всё,а больше мне ничего не передавали)))
Стоит перед ними,рот вымазан шоколадом,гетры деньгами набиты и говорит:что передать обратно,давайте быстрей,мне еще в управу бежать надо)))
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Что тут еще добавить?! ЛУЧЕСКУ СПАЛИЛСЯ)))
p.s. А вот это доставило: "Самое важное, он всегда несет положительные эмоции в раздевалкеl"))) Дзюба прям король раздевалки - там его всегда ждут мелочь и Лодыгин)))
Это лучше, чем у Кличко))
Вот это слова....) Вот как нужно.)