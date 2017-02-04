«Ювентус» начал переговоры с наставником «Фиорентины» Соузой

Как сообщает источник, руководство «Ювентуса» начало переговоры с главным тренером «Фиорентины» Пауло Соузой.

Наставник «фиалок» является основной кандидатурой для туринского клуба на пост главного тренера клуба, который на данный момент занимает Массимилиано Аллегри. Сообщается, что «Старая синьора» летом может расстаться с нынешним наставником команды.

Ранее Соуза прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «бьянконери».

На текущем этапе «Ювентус» идет на первом месте в чемпионате Италии, «Фиорентина» же занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.