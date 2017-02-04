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Агент: «„Локомотив“ сделал все, чтобы Миранчук захотел уйти из клуба»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Рубин, Миранчук Алексей, Миранчук Антон
Сегодня, 06:12 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Вадим Шпинёв, агент полузащитника Алексея Миранчука, объяснил, почему его клиент не хочет подписывать новый контракт с московским «Локомотивом»:

«Миранчук не хочет оставаться в „Локомотиве“, потому что клуб сделал все для этого. В сентябре нам выдали на руки контракт, который устраивал игрока на 99%. Алексей с радостью готов был его подписать. Хотели отредактировать нюансы. Это касалось желания футболиста поиграть в хорошем европейском клубе. Просили зафиксировать сумму, по которой игрок мог бы в европейский клуб перейти. Так вот, клуб настаивал на компенсации в € 20 млн, а мы хотели, чтобы сумма была не более € 15 млн. Готовы были при этом отказаться от 20%, которые должен был бы получить игрок в случае трансфера в европейский клуб.

Грищак (прим. – адвокат „Локомотива“) предложил подписать новую редакцию контракта. Алексей ответил, что не может этого сделать без представителя, потому что не владеет юридическими знаниями по этому вопросу. При этом финансовые условия в этой редакции были на 45% снижены по сравнению с изначальной. Алексей спросил почему. Господин Грищак ответил, что братьям этого контракта на двоих достаточно, что они и вдвоем этого не стоят. Это он сказал в присутствии Алексея и его мамы. Мама спросила, зачем их позвали, если считают, что мальчики недостойны. Ответ был такой, что выполняется решение президента. После этого они ушли из кабинета. Этот разговор и стал переломным.

Миранчук хочет перейти в “Рубин“, который предложил “Локомотиву“ € 5 млн за игрока, у которого через 10 месяцев заканчивается контракт. Мы предлагаем клубу сегодня продать Миранчука за € 5 млн, либо через какое-то время Алексей уйдет за сумму в разы меньшую, ведь защищенный период его контракта давно закончился, и большинство сценариев не предполагают никаких спортивных санкций. 10 февраля он может покинуть “Локомотив“, но существуют разные сценарии, в том числе по срокам тех или иных действий. Дело не в деньгах, а в отношении нынешнего руководства клуба к игрокам. Думаю, точка невозврата пройдена».

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