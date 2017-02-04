Мустафи: «Постараемся выложиться в матче с „Челси“ с первой до последней секунды»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи в преддверии лондонского дерби с «Челси» в 24-м туре АПЛ высказался о поражении «канониров» от «Уотфорда» в предыдущем туре (1:2):

«В первую очередь, мы должны винить в том поражении самих себя. Самое главное — разобраться, что именно мы сделали неправильно. На поле выходят игроки. Прежде всего, стоит винить футболистов, а уж затем тренера. Мы должны взять ответственность на себя и найти достойный ответ.

Разумеется, мы недовольны домашним поражением, но нам предстоит важнейшая игра с „Челси“. Постараемся выложиться на поле с первой до последней секунды. На этот раз у нас есть возможность сделать все как надо. Вся команда думает так же. Мы должны быть сосредоточены от начала до конца, потому что „Челси“ — очень сильный соперник, у них всегда есть план и понимание того, как надо вести игру».