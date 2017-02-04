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Мустафи: «Постараемся выложиться в матче с „Челси“ с первой до последней секунды»

Матч: ЧелсиЧелси-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: Сегодня, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Уотфорд, Мустафи Шкодран
Сегодня, 06:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи в преддверии лондонского дерби с «Челси» в 24-м туре АПЛ высказался о поражении «канониров» от «Уотфорда» в предыдущем туре (1:2):

«В первую очередь, мы должны винить в том поражении самих себя. Самое главное — разобраться, что именно мы сделали неправильно. На поле выходят игроки. Прежде всего, стоит винить футболистов, а уж затем тренера. Мы должны взять ответственность на себя и найти достойный ответ.

Разумеется, мы недовольны домашним поражением, но нам предстоит важнейшая игра с „Челси“. Постараемся выложиться на поле с первой до последней секунды. На этот раз у нас есть возможность сделать все как надо. Вся команда думает так же. Мы должны быть сосредоточены от начала до конца, потому что „Челси“ — очень сильный соперник, у них всегда есть план и понимание того, как надо вести игру».

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