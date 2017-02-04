Романцев: «Самедова нужно просто почаще успокаивать»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о новичке красно-белых Александре Самедове, с которым он работал в «Спартаке» с 2001 по 2003 год:

«Саша неуступчивый, не умеет проигрывать. Сильно переживает, когда что-то не получается, но нужно просто почаще с ним разговаривать, успокаивать. Как тренеру, так и капитану на поле. А в команду он всегда впишется — передача аккуратная, ударчик неплохой. Угловые может подавать, если к штрафным подпустят — не испортит».

Ранее экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко назвал Самедова ведущим игроком сборной России.