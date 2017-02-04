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Романцев: «Самедова нужно просто почаще успокаивать»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Самедов Александр, Романцев Олег
Сегодня, 06:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о новичке красно-белых Александре Самедове, с которым он работал в «Спартаке» с 2001 по 2003 год:

«Саша неуступчивый, не умеет проигрывать. Сильно переживает, когда что-то не получается, но нужно просто почаще с ним разговаривать, успокаивать. Как тренеру, так и капитану на поле. А в команду он всегда впишется  передача аккуратная, ударчик неплохой. Угловые может подавать, если к штрафным подпустят  не испортит».

Ранее экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко назвал Самедова ведущим игроком сборной России.

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