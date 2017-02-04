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Кассано: «Моя главная ошибка - переход в „Реал“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Реал, Ювентус, Тотти Франческо, Кассано Антонио
Сегодня, 12:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий Антонио Кассано, подводя итоги своей карьеры, подчеркнул, что ему следовало больше слушать советы капитана «Ромы» Франческо Тотти. Кассано также сожалеет о своем переходе в «Реал», где ему заиграть не удалось.

«В 2001 году я мог перейти в „Юве“, но выбрал „Рому“, так как с детства восхищался Тотти. Это была единственная причина, почему я выбрал Рим. Невозможно не стать другом Франческо. Он действительно скромный парень. Если бы я слушал только 10 % тех советов, что он мне давал, то у меня была бы совсем другая карьера. Если бы я послушал Тотти, то может, остался бы в „Роме“ лет на 10-15. Наверное, мне действительно стоило последовать этому совету...

Моя самая большая ошибка - 1.5 года в „Реале“. Я хотел вернуться в Италию, потому что моей маме не нравилось в Мадриде. И снова меня звал „Ювентус“, в Серию Б, но я выбрал „Сампдорию“».

На данный момент 34-летний Кассано является свободным агентом и может завершить карьеру.

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