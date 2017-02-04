Кассано: «Моя главная ошибка - переход в „Реал“»
Нападающий Антонио Кассано, подводя итоги своей карьеры, подчеркнул, что ему следовало больше слушать советы капитана «Ромы» Франческо Тотти. Кассано также сожалеет о своем переходе в «Реал», где ему заиграть не удалось.
«В 2001 году я мог перейти в „Юве“, но выбрал „Рому“, так как с детства восхищался Тотти. Это была единственная причина, почему я выбрал Рим. Невозможно не стать другом Франческо. Он действительно скромный парень. Если бы я слушал только 10 % тех советов, что он мне давал, то у меня была бы совсем другая карьера. Если бы я послушал Тотти, то может, остался бы в „Роме“ лет на 10-15. Наверное, мне действительно стоило последовать этому совету...
Моя самая большая ошибка - 1.5 года в „Реале“. Я хотел вернуться в Италию, потому что моей маме не нравилось в Мадриде. И снова меня звал „Ювентус“, в Серию Б, но я выбрал „Сампдорию“».
На данный момент 34-летний Кассано является свободным агентом и может завершить карьеру.
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Чигринский пришел в Барселону уже старичком. Отыграл за сезон 12 матчей, что не мало. Потом он перешел в Шахтер обратно, где на него посыпались травмы... Причем тут Барселона?
В общем мне лень про всех расписывать, но Барселоне в плане загубленных талантов с мировым именем не тягаться с Реалом. Чего только один Кака стоит.
Альксер никогда не был игроком с мировым именем.А Кассано до перехода в Реал был уже железобетонным игроком сборной, с которой побывал на 2 ЧЕ . В 2006 году по случайности наверное его туда уже не вызвали)