Гильерме: «„Локомотив“ до последнего будет бороться за чемпионство»

Голкипер «Локомотива» Гильерме считает, что борьба для его клуба за чемпионство в нынешнем сезоне еще не окончена. После первого круга москвичи занимают 10-ю строчку в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 5 очков, а от первого места - на 17.

«Цель - еврокубки. Сегодня она, пожалуй, именно такая. Есть еще Кубок России, где у нас тоже хорошая возможность показать себя. Мы понимаем, что нигде легко не будет, но нужно стараться. Этот год – очень важный для нас.

Взять золотые медали уже сейчас будет сложно, но никогда не говори „Это невозможно!“. Будем биться до последнего. Просто пока цель именно такова: необходимо попасть в четверку-пятерку. А что касается самого очевидного претендента... Это „Спартак“ и „Зенит“. У первых пять очков преимущества, что довольно серьезно, но у вторых – всегда очень сильная команда. Так что шансы, думаю, равные».