Гильерме: «Заменить Акинфеева в сборной? Почему нет?»

Голкипер «Локомотива» Гильерме считает, что ему вполне по силам вытеснить из рамки сборной России Игоря Акинфеева. Ранее тренер Анатолий Бышовец заявил, что Гильерме в будущем может стать основным стражем ворот национальной команды.

«Думаю, Бышовец прав. Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. Почему нет?»

В 2015 году бразилец получил российский паспорт, а в 2016-м провел два товарищеских матча в составе национальной команды - против Литвы (3:0) и Чехии (1:2).