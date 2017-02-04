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Гильерме: «Заменить Акинфеева в сборной? Почему нет?»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Локомотив М, Россия, Гильерме, Акинфеев Игорь
Сегодня, 16:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Локомотива» Гильерме считает, что ему вполне по силам вытеснить из рамки сборной России Игоря Акинфеева. Ранее тренер Анатолий Бышовец заявил, что Гильерме в будущем может стать основным стражем ворот национальной команды.

«Думаю, Бышовец прав. Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. Почему нет?»

В 2015 году бразилец получил российский паспорт, а в 2016-м провел два товарищеских матча в составе национальной команды - против Литвы (3:0) и Чехии (1:2). 

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