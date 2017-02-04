«Халл Сити» - «Ливерпуль»: стартовые составы
Сегодня, 17:14 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Халл Сити» и «Ливерпуля» на матч 24-го тура чемпионата Англии.
«Халл Сити»: Якупович, Доусон, Магуайр, Робертсон, Хаддлстоун, Эвандро, Ндиайе, Клукас, Эль-Абделлауи, Гросицки, Эрнандес.
Запас: Маршалл, Мейлер, Раноккия, Мэлони, Мбокани, Ниасс, Таймон.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Лейва, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо, Джан, Фирмино, Мане.
Запас: Кариус, Вейналдум, Гомес, Старридж, Морено, Ориги, Арнольд.
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