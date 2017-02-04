Бельерин получил травму головы, когда Алонсо забивал первый гол «Челси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бельерин Эктор, Алонсо Маркос
Сегодня, 17:43 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин получил травму в матче чемпионата Англии с «Челси» (1:3). Игрок вынужден был покинуть поле уже на 17-й минуте встречи. Он получил повреждение головы после удара локтем от Маркоса Алонсо, когда тот забивал первый гол в матче.
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