Бельерин получил травму головы, когда Алонсо забивал первый гол «Челси»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин получил травму в матче чемпионата Англии с «Челси» (1:3). Игрок вынужден был покинуть поле уже на 17-й минуте встречи. Он получил повреждение головы после удара локтем от Маркоса Алонсо, когда тот забивал первый гол в матче.