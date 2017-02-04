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Конте: «В ситуации с голом Алонсо фола не было»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Конте Антонио
Сегодня, 18:32 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче Премьер-Лиги.

«Это была важная игра, потому что „Арсенал“ входит в число шести команд, которые должны бороться за титул до конца сезона. Увеличить отрыв от них было очень важно. Думаю, мы доказали, что заслуживаем первое место. Я очень рад за своих игроков. На каждой тренировке они показывают свое отношение к игре и большое желание бороться.

Был ли фол в первом голе Алонсо? Для Англии – нет, не было. Что касается второго гола, то Азар показал свое качество. Я рад за него. Он здорово работал с мячом, но Эден полезен и без мяча. Начало сезона у нас не заладилось. Я был бы сумасшедшим, если бы тогда сказал, чего добьемся к этому моменту. Но труд поможет изменить ситуацию».

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