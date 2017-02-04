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«Тоттенхэм» - «Мидлсбро»: стартовые составы

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм0 : 0МидлсброМидлсбро
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:46 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Мидлсбро» на матч 24-го тура Премьер-Лиги.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дэвис, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дайер, Сон, Кейн.
Запас: Ворм, Янссен, Сиссоко, Онома, Виммер, Уинкс, Картер-Викерс.

«Мидлсбро»: Вальдес, Эспиноса, Фабио, Гибсон, Чемберс, Даунинг, Клейтон, Форшоу, де Рон, Траоре, Негредо.
Запас: Гузан, Бамфорд, Айала, Лидбиттер, Стуани, Гедиура, Жестеде.

Ранее «Челси» обыграл «Арсенал».

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