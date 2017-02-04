«Тоттенхэм» - «Мидлсбро»: стартовые составы
Сегодня, 19:46 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Мидлсбро» на матч 24-го тура Премьер-Лиги.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дэвис, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дайер, Сон, Кейн.
Запас: Ворм, Янссен, Сиссоко, Онома, Виммер, Уинкс, Картер-Викерс.
«Мидлсбро»: Вальдес, Эспиноса, Фабио, Гибсон, Чемберс, Даунинг, Клейтон, Форшоу, де Рон, Траоре, Негредо.
Запас: Гузан, Бамфорд, Айала, Лидбиттер, Стуани, Гедиура, Жестеде.
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