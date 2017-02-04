Зидан: «Я хочу сохранить Пепе, но решение примет он»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о том, что Пепе не хочет продлевать контракт с клубом и намерен летом перебраться в Китай.

«Конечно, я хочу, чтобы он остался. Он может оставаться в „Реале“ столько, сколько захочет. Пепе сыграл важную роль в клубе. Посмотрим, что произойдет в июне. Но я хочу, чтобы он остался. Пепе долго был травмирован, но уже вернулся в строй и доволен работой. Он сам решит свое будущее, и мы должны уважать это решение, поскольку он многое дал клубу».