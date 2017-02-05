Боккетти и Зе Луиш тренируются в общей группе
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: травмы игроков, Спартак М, Боккетти Сальваторе, Зе Луиш
Сегодня, 18:08 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш полностью восстановились от повреждений и уже тренируются без ограничений в общей группе «Спартака».
Пресс-служба «красно-белых» сообщает, что в ближайшие четыре дня московский клуб будет тренироваться в двухразовом режиме.
Стоит добавить, что за сегодняшней тренировкой «Спартака» наблюдали помощники главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче, которые следили за кандидатами на попадание в национальную команду.
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