Боккетти и Зе Луиш тренируются в общей группе

Защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш полностью восстановились от повреждений и уже тренируются без ограничений в общей группе «Спартака».

Пресс-служба «красно-белых» сообщает, что в ближайшие четыре дня московский клуб будет тренироваться в двухразовом режиме.

Стоит добавить, что за сегодняшней тренировкой «Спартака» наблюдали помощники главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче, которые следили за кандидатами на попадание в национальную команду.