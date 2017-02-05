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Покер Пароло помог «Лацио» смять «Пескару»

Матч: ПескараПескара2 : 6ЛациоЛацио
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 23-го тура Серии А «Лацио» катком прошелся по «Пескаре».

Пескара, стадион «Адриатико»

«Пескара» – «Лацио» – 2:6 (2:2)
Голы: Бенали 29, Бругман 41 - Пароло 10, Пароло 14, Пароло 49, Кейта 57, Иммобиле 69, Пароло 77
Нереализованный пенальти: Капрари 36 (вратарь)

«Пескара»: Биссарри, Дзампано, Дьомбер, Бираги (Крешенци 74), Стендардо, Мунтари (Митрицэ 58), Бенали, Верре, Бругман (Черри 70), Кастанос, Капрари.
Главный тренер: Массимо Оддо.

«Лацио»: Маркетти, де Врей, Баста, Лукаку, Худт, Билья (Мурджа 78), Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Кейта (Лулич 65), Иммобиле (Тункара 86).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Билья 76.

Судья: Пьеро Джакомелли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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