Покер Пароло помог «Лацио» смять «Пескару»
В поединке 23-го тура Серии А «Лацио» катком прошелся по «Пескаре».
Пескара, стадион «Адриатико»
«Пескара» – «Лацио» – 2:6 (2:2)
Голы: Бенали 29, Бругман 41 - Пароло 10, Пароло 14, Пароло 49, Кейта 57, Иммобиле 69, Пароло 77
Нереализованный пенальти: Капрари 36 (вратарь)
«Пескара»: Биссарри, Дзампано, Дьомбер, Бираги (Крешенци 74), Стендардо, Мунтари (Митрицэ 58), Бенали, Верре, Бругман (Черри 70), Кастанос, Капрари.
Главный тренер: Массимо Оддо.
«Лацио»: Маркетти, де Врей, Баста, Лукаку, Худт, Билья (Мурджа 78), Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Кейта (Лулич 65), Иммобиле (Тункара 86).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Билья 76.
Судья: Пьеро Джакомелли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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PS вчера в АПЛ Эвертон наподобие унизил Борнмут 6-3. Кстати тут Пароло сделал Покер а там Лукаку отметился им.
Оддо тренер Пескарей)
https://www.youtube.com/watch?v=_ifJapuqYiU
encore des goals que tu sèmes au vent...