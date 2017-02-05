Покер Пароло помог «Лацио» смять «Пескару»

В поединке 23-го тура Серии А «Лацио» катком прошелся по «Пескаре».

Пескара, стадион «Адриатико»

«Пескара» – «Лацио» – 2:6 (2:2)

Голы: Бенали 29, Бругман 41 - Пароло 10, Пароло 14, Пароло 49, Кейта 57, Иммобиле 69, Пароло 77

Нереализованный пенальти: Капрари 36 (вратарь)

«Пескара»: Биссарри, Дзампано, Дьомбер, Бираги (Крешенци 74), Стендардо, Мунтари (Митрицэ 58), Бенали, Верре, Бругман (Черри 70), Кастанос, Капрари.

Главный тренер: Массимо Оддо.

«Лацио»: Маркетти, де Врей, Баста, Лукаку, Худт, Билья (Мурджа 78), Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Кейта (Лулич 65), Иммобиле (Тункара 86).

Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Билья 76.

Судья: Пьеро Джакомелли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.