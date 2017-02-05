Монтелла: «„Милан“ угодил в кризис»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подвел итоги проигранного матча против «Сампдории» (0:1). Данное поражение стало для команды 4-м подряд во всех турнирах, это худшая серия неудач «россонери» за всю историю.

«Это футбол, нам остается лишь сожалеть об упущенных возможностях.

Не могу жаловаться на старание и желание подопечных, но нам точно нужно подтянуть реализацию.

Этот результат трудно принять, но мы должны продолжать верить в себя и в принципы того футбола, который мы показываем. „Сампдория“ - хорошая команда, но до своего гола они практически ничего не создали. Ошибки случаются.

„Милан“ угодил в кризис результатов, но мы должны сохранять спокойствие. Думаю, лучшие времена у нас впереди».