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Монтелла: «„Милан“ угодил в кризис»

Матч: МиланМилан0 : 1СампдорияСампдория
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Монтелла Винченцо
Сегодня, 19:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подвел итоги проигранного матча против «Сампдории» (0:1). Данное поражение стало для команды 4-м подряд во всех турнирах, это худшая серия неудач «россонери» за всю историю.

«Это футбол, нам остается лишь сожалеть об упущенных возможностях.

Не могу жаловаться на старание и желание подопечных, но нам точно нужно подтянуть реализацию.

Этот результат трудно принять, но мы должны продолжать верить в себя и в принципы того футбола, который мы показываем. „Сампдория“ - хорошая команда, но до своего гола они практически ничего не создали. Ошибки случаются.

„Милан“ угодил в кризис результатов, но мы должны сохранять спокойствие. Думаю, лучшие времена у нас впереди».

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