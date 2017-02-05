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Это'О: «Буду ли в 2018 году у вас в России? Почему это „у вас“?! Россия - и мой дом тоже»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: мнение, Это'О Самуэль
Сегодня, 22:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это'О, в свое время поигравший в России за «Анжи», заявил, что посетит чемпионат мира-2018, а также выразил свое мнение по поводу увеличения количества стран-участниц на будущих Мундиалях с 32 до 48 команд:

«Ждать ли меня на чемпионате мира в 2018 году у вас в России? Почему это „у вас“?! Россия — это и мой дом тоже. Я приеду.

Что касается увеличения числа участников ЧМ, могу сказать, что мы живем при демократии, и у каждого есть свое мнение, но люди часто забывают о том, что футбол сильнее политики. Мы видим, что иногда политики ограничены в своих возможностях, они не всегда могут решить серьезные вопросы, а футбол никто не может остановить! Когда-то Кубок мира начинался, уж не помню, с какого малого количества команд, потом перешли на 16 стран, 32, а сегодня, когда принято решение о переходе к еще большему количеству команд, я могу только поддержать это решение. Посмотрите на мир, на то огромное количество детей, которые хотят играть в футбол! В странах, где идет война, дети рядом продолжают играть в него, несмотря ни что! И этим детям, когда они подрастут, надо дать эту возможность. 

Также очевидно, что это решение поможет генерировать гораздо больше денег, и эти средства пойдут на улучшение футбольной инфраструктуры во многих странах мира, и дети в разных странах смогут играть в лучших условиях. Но очень важно, чтобы местные руководители футбола серьезно отнеслись к этому вопросу: инвестиции сотен миллионов долларов будут бесполезны, если эти люди используют средства не по назначению».

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