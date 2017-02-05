Моуриньо: «В первой половине сезона я не выпускал Мхитаряна на поле, так как оберегал его»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Мхитарян Генрих
Вчера, 23:41 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо объяснил, почему полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян долгое время прозябал на скамейке запасных в первой половине сезона:
«Порой лучший способ защитить своих игроков - не выпускать их на поле.
По мнению журналистов, если футболист не играет, то у него проблемы с тренером, но это не так.
Иногда мы не выпускаем игроков на поле, оберегая их таким образом, это верно про Мхитаряна.
Ему нужно было время на адаптацию, а я вижу не только то же, что и вы, ведь вы видите лишь его фантастические действия на поле. Я вижу и другие вещи, и Мхитарян играет очень и очень хорошо».
Напомним, что сегодня МЮ разгромил «Лестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ, а Мхитарян отметился забитым мячом.
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