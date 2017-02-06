Гол Куадрадо принёс «Ювентусу» викторию над «Интером»

В поединке 23-го тура Серии А «Ювентус» с минимальным счетом переиграл «Интер».

Турин, стадион «Ювентус Стэдиум»

«Ювентус» – «Интер» – 1:0 (1:0)

Голы: Куадрадо 45

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер (Алвес 80), Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Маркизио 71), Дибала (Ругани 84), Манджукич, Игуаин.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Медель, Кандрева (Эдер 58), Гальярдини, Брозович (Кондогбиа 58), Д'Амброзио, Мариу (Паласио 79), Перишич, Икарди.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

Предупреждения: Кандрева 7, Пьянич 23, Медель 43, Манджукич 46, Куадрадо 64, Хедира 65, Кьеллини 74, Ханданович 90+4.

Удаление : Перишич 90+4.

Судья: Никола Риццоли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.