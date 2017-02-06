Гол Куадрадо принёс «Ювентусу» викторию над «Интером»
В поединке 23-го тура Серии А «Ювентус» с минимальным счетом переиграл «Интер».
Турин, стадион «Ювентус Стэдиум»
«Ювентус» – «Интер» – 1:0 (1:0)
Голы: Куадрадо 45
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер (Алвес 80), Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Маркизио 71), Дибала (Ругани 84), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Медель, Кандрева (Эдер 58), Гальярдини, Брозович (Кондогбиа 58), Д'Амброзио, Мариу (Паласио 79), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
Предупреждения: Кандрева 7, Пьянич 23, Медель 43, Манджукич 46, Куадрадо 64, Хедира 65, Кьеллини 74, Ханданович 90+4.
Удаление: Перишич 90+4.
Судья: Никола Риццоли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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летом вообще мю только лишь опорник и пз нужен и все. так по сути состав на равне с сити и вулвичем лучший в апл) каррик все же не вечен)
Ты не шаришь за Палермо!))
лестер совсем тухлый) хотелось глянуть на то как очередной вратарь апл унизит атаку мю, но не вышло. шмейхель такой же тухлый как и весь лестер)
грей кстати у лестера понравился.. крутой малый. обыгрывал по несколько игроков мю только так))
Во вторых мне очень приглянулся малыш-аргентинец, как без разбега, прямо с места, из гущи игроков, по немыслимой дуге, зарядил в перекладину, красавчик! Месси поднатаскает, будет звезда мирового класса!!! Дибала подходит нам!)
они даже шпор в турнирной таблице всего один раз за последние 8 лет сумели обогнать) а ты говоришь топ)) такое дно не восстановить) будут с миланом и интером соревноваться кто ниже упадет еще лет 20 видимо как минимум)
С победой Ювентус!