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Гол Куадрадо принёс «Ювентусу» викторию над «Интером»

Матч: ЮвентусЮвентус1 : 0ИнтернационалеИнтернационале
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 23-го тура Серии А «Ювентус» с минимальным счетом переиграл «Интер».

Турин, стадион «Ювентус Стэдиум»

«Ювентус» – «Интер» – 1:0 (1:0)
Голы: Куадрадо 45

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер (Алвес 80), Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Маркизио 71), Дибала (Ругани 84), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Медель, Кандрева (Эдер 58), Гальярдини, Брозович (Кондогбиа 58), Д'Амброзио, Мариу (Паласио 79), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

Предупреждения: Кандрева 7, Пьянич 23, Медель 43, Манджукич 46, Куадрадо 64, Хедира 65, Кьеллини 74, Ханданович 90+4.
Удаление: Перишич 90+4.

Судья: Никола Риццоли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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