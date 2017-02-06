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Данни: «Это первый и последний подобный гол Кришито»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: легионеры, Зенит, Оденсе, Данни, Кришито Доменико
Сегодня, 00:48 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник Данни оценил гол одноклубника Доменико Кришито с центра поля в товарищеском матче с датским «Оденсе» (1:1), а также рассказал о том, что быстрыми темпами набирает игровые кондиции после своего возвращения на поле:

«Мы готовимся к „Андерлехту“, а этот матч рассматривали как тренировку. Мы пытались играть в свой футбол и выстраивать атакующие действия.

Как мне гол Кришито? Отличный. Доменико — великолепный игрок. Забивает ли он такие мячи на тренировках? Это первый и последний (смеется).

Проводить товарищеские матчи важно, поскольку у нас много новых футболистов, которые должны встроиться в систему нашей игры.

Иванович? Он хороший футболист и важен для нашей команды. Иванович приехал, чтобы помочь нам, а мы в свою очередь поможем ему.

Каждый день я чувствую себя лучше. Этот матч очень важен для меня, поскольку я получил много игрового времени. Мистер позволил мне отыграть больше, и это хорошо».

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