Брос: «Мне пришлось избавиться от немотивированных игроков в Камеруне»

Главный тренер сборной Камеруна Хьюго Брос прокомментировал победу в финале Кубка Африки над Египтом (2:1).

«Когда я прибыл в Камерун, мне пришлось поменять состав, заменив более взрослых игроков, которые уже не имели мотивации в сборной. Я взял молодежь, и мы проделали хорошую работу. Команда еще не проявила себя даже наилучшим образом. Я рад за игроков. Это не коллектив футболистов, это группа друзей. Надеюсь, меня поняли: самое важное терпение и спокойствие».