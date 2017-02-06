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Брос: «Мне пришлось избавиться от немотивированных игроков в Камеруне»

Матч: ЕгипетЕгипет1 : 2КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: мнение, Броос Хьюго
Сегодня, 08:36 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Камеруна Хьюго Брос прокомментировал победу в финале Кубка Африки над Египтом (2:1).

«Когда я прибыл в Камерун, мне пришлось поменять состав, заменив более взрослых игроков, которые уже не имели мотивации в сборной. Я взял молодежь, и мы проделали хорошую работу. Команда еще не проявила себя даже наилучшим образом. Я рад за игроков. Это не коллектив футболистов, это группа друзей. Надеюсь, меня поняли: самое важное терпение и спокойствие».

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