Брос: «Мне пришлось избавиться от немотивированных игроков в Камеруне»
Сегодня, 08:36 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной Камеруна Хьюго Брос прокомментировал победу в финале Кубка Африки над Египтом (2:1).
«Когда я прибыл в Камерун, мне пришлось поменять состав, заменив более взрослых игроков, которые уже не имели мотивации в сборной. Я взял молодежь, и мы проделали хорошую работу. Команда еще не проявила себя даже наилучшим образом. Я рад за игроков. Это не коллектив футболистов, это группа друзей. Надеюсь, меня поняли: самое важное терпение и спокойствие».
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