Панюков интересен «Локомотиву»

Бывший нападающий «Браги» и «Аяччо» Андрей Панюков может вернуться в Россию. Интерес к 22-летнему форварду проявляет «Локомотив», где подчеркивали, что ищут усиление атаки. Также у Панюкова есть вариант остаться в Португалии.