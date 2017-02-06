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Панюков интересен «Локомотиву»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Панюков Андрей
Сегодня, 09:39 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Бывший нападающий «Браги» и «Аяччо» Андрей Панюков может вернуться в Россию. Интерес к 22-летнему форварду проявляет «Локомотив», где подчеркивали, что ищут усиление атаки. Также у Панюкова есть вариант остаться в Португалии.

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