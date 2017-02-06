Панюков интересен «Локомотиву»
Сегодня, 09:39 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Бывший нападающий «Браги» и «Аяччо» Андрей Панюков может вернуться в Россию. Интерес к 22-летнему форварду проявляет «Локомотив», где подчеркивали, что ищут усиление атаки. Также у Панюкова есть вариант остаться в Португалии.
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Это из какой то румынской прессы )))
Это из какой то румынской прессы )))
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Пойду и покажу учительнице по русскому языку.Вместе посмеемся))))
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Пойду и покажу учительнице по русскому языку.Вместе посмеемся))))
А вот КББ 1,5 года простоя ездил по Европе и учился футбольному мастерству.поэтому и результаты Локо с деньгами и Ростова без денег отличаются.Это как Романцев в Спартак придет и начнет играть в футбол 90-х.Не думаю,что он был бы выше сейчас,чем Локомотив.Но только мое личное мнение
Наигрался, Андрей?)))
Жалко Семина, топ тренер в прошлом, а щас им пытаются все дыры заткнуть.
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Пойду и покажу учительнице по русскому языку.Вместе посмеемся))))
Чегооо?
Это из какой то румынской прессы )))