Моуриньо: «Игру моих команд от обороны критиковали, сейчас же это считают искусством»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что его работу недооценивают:

«Моя команда играет очень хорошо.

Но на протяжении многих, многих лет моей карьеры, особенно в этой стране, когда мои команды феноменально действовали в защите и здорово контратаковали, я неделю за неделей выслушивал, что этого недостаточно, несмотря на то, что я трижды выигрывал чемпионат.

В нынешнем сезоне в Англии, судя по всему, сменилась мода, ведь феноменальная игра в защите и на контратаках теперь считается искусством».