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Моуриньо: «Игру моих команд от обороны критиковали, сейчас же это считают искусством»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Челси, Моуриньо Жозе
Сегодня, 11:29 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что его работу недооценивают:

«Моя команда играет очень хорошо.

Но на протяжении многих, многих лет моей карьеры, особенно в этой стране, когда мои команды феноменально действовали в защите и здорово контратаковали, я неделю за неделей выслушивал, что этого недостаточно, несмотря на то, что я трижды выигрывал чемпионат.

В нынешнем сезоне в Англии, судя по всему, сменилась мода, ведь феноменальная игра в защите и на контратаках теперь считается искусством».

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