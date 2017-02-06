Форлан: «Люди смеются, когда „Арсенал“ называют претендентом на чемпионство»

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан считает, что руководству «Арсенала» пора найти замену Арсену Венгеру на посту главного тренера клуба:

«Венгера будут помнить как одного из величайших тренеров. Однако год за годом „Арсенал“ не может выиграть чемпионат.

Мнения о Венгере разделились. Это довольно грустно, ведь он отличный специалист, и я восхищаюсь тем, как долго он руководит „канонирами“, но что-то тут не так. Они не могут продолжать в том же духе, пока Венгер не решит уйти.

Должны произойти изменения в психологии клуба, а это идет от тренера. Если не получается, нужен новый тренер. Да, „Манчестер Юнайтед“ смена тренеров после ухода Фергюсона не пошла на пользу, но „Арсеналу“ может пойти. Или „Арсенал“ устраивает то положение, в котором они находятся?

Когда „канониров“ называют претендентами на чемпионство, люди смеются, потому что они не верят в это».