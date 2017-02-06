Форлан: «Люди смеются, когда „Арсенал“ называют претендентом на чемпионство»
Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан считает, что руководству «Арсенала» пора найти замену Арсену Венгеру на посту главного тренера клуба:
«Венгера будут помнить как одного из величайших тренеров. Однако год за годом „Арсенал“ не может выиграть чемпионат.
Мнения о Венгере разделились. Это довольно грустно, ведь он отличный специалист, и я восхищаюсь тем, как долго он руководит „канонирами“, но что-то тут не так. Они не могут продолжать в том же духе, пока Венгер не решит уйти.
Должны произойти изменения в психологии клуба, а это идет от тренера. Если не получается, нужен новый тренер. Да, „Манчестер Юнайтед“ смена тренеров после ухода Фергюсона не пошла на пользу, но „Арсеналу“ может пойти. Или „Арсенал“ устраивает то положение, в котором они находятся?
Когда „канониров“ называют претендентами на чемпионство, люди смеются, потому что они не верят в это».
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Я понимаю 5 лет без чемпионства, 7-8 лет, но когда 12 лет сидеть на 4 месте это уже о чем-то должно говорить...!
Пример Ливерпуля не о чем ни говорит...там хотя бы "жизнь" не стоит на одном месте в плане тренеров, приходят одни, за ними другие, болельщики ждут новых перемен и т.д.
В Арсенале же будто все замерло - на Венгере свет клином сошелся...!
Пора уже сдвинуться с этой мёртвой точки...!
Да Арсенал прям универсальный клуб... Один говорит что там "не пыльная работёнка", второй неизвестно из-за чего решил что смена тренера может пойти на пользу. МЮ не пошло, нескольких тренеров сменили, Ливерпулю тоже не пошло... а вот Арсеналу может пойти!
Как в МС новому тренеру не будут такие деньжищи давать, да и как видим на одних вливаниях не выиграешь. У Челси пошло? Так у них и 2 года назад точно также шло с Моуром, просто в прошлом сезоне решили фигнёй пострадать. С Клоппом Ливерпуль красивей заиграл - да, но очки набирают как и с предыдущим тренером.
Откуда уверенность что с другим тренером будут бороться за чемпионство, а не как сейчас за 3-4 место???
Жалко болел!!