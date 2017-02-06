Брат Кондогбиа: «Жоффри уступает лишь Погба, он игрок уровня Крооса и Бускетса»

Эванс Кондогбиа - брат полузащитника «Интера» Жоффри Кондогбиа, считает последнего одним из лучших полузащитников в мире:

«Критика не способна сломать Жоффри. Он не из тех, кто прожигает свою жизнь, он усердно тренируется и придерживается диеты.

Меня впечатляет, насколько Жоффри силен характером. Он покинул дом, когда ему было 11, а в 23 он вот-вот станет отцом во второй раз.

Сравнения с Погба? Погба - лучший в мире на своей позиции, Жоффри идет за ним, вместе с Тони Кроосом и Серхио Бускетсом.

Это ребята, которые ведут игру своих команд, отбирают большое количество мячей, пусть забивают и не очень часто».

Напомним, что зимой хавбек был близок к тому, чтобы покинуть «Интер» на правах аренды.