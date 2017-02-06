«Динамо» проявляет интерес к Мохаммеду Рабиу
Сегодня, 18:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что клуб рассматривает возможность приглашения на сбор команды полузащитника Мохаммеда Рабиу:
«Мы рассматриваем такую возможность, но окончательного решения нет».
Напомним, что первую половину сезона 27-летний ганец провел в составе «Анжи», но после смены основного акционера махачкалинский клуб начал расставаться с ведущими игроками.
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