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Болельщики «РБ Лейпциг» подверглись нападению фанатов дортмундской «Боруссии»

Матч: БоруссияБоруссия1 : 0РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Происшествия
Сегодня, 18:16 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь

По информации немецкой прессы, болельщики дортмундской «Боруссии» устроили массовые беспорядки на улицах города перед матчем 19-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг».

Сообщается, что фанаты «шмелей» с камнями и бутылками нападали на болельщиков «быков», среди которых были женщины и дети. Пострадало около десяти человек.

Правонарушители задержаны, возбуждено 28 уголовных дел.

Напомним, что сам матч завершился минимальной победой «Боруссии».

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