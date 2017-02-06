Болельщики «РБ Лейпциг» подверглись нападению фанатов дортмундской «Боруссии»
Матч: Боруссия1 : 0РБ Лейпциг
Сегодня, 18:16 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь
По информации немецкой прессы, болельщики дортмундской «Боруссии» устроили массовые беспорядки на улицах города перед матчем 19-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг».
Сообщается, что фанаты «шмелей» с камнями и бутылками нападали на болельщиков «быков», среди которых были женщины и дети. Пострадало около десяти человек.
Правонарушители задержаны, возбуждено 28 уголовных дел.
Напомним, что сам матч завершился минимальной победой «Боруссии».
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