Болельщики «РБ Лейпциг» подверглись нападению фанатов дортмундской «Боруссии»

По информации немецкой прессы, болельщики дортмундской «Боруссии» устроили массовые беспорядки на улицах города перед матчем 19-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг».

Сообщается, что фанаты «шмелей» с камнями и бутылками нападали на болельщиков «быков», среди которых были женщины и дети. Пострадало около десяти человек.

Правонарушители задержаны, возбуждено 28 уголовных дел.

Напомним, что сам матч завершился минимальной победой «Боруссии».