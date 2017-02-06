Левандовски получил приз игроку года в Польше

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который ранее в 6-й раз подряд был признан лучшим футболистом года в Польше, получил свой приз.

«Как всегда, это звание значит для меня очень многое», - написал 28-летний футболист в своем «твиттере».