Рейтинг@Mail.ru

Левандовски получил приз игроку года в Польше

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Польша, Левандовски Роберт
Сегодня, 18:27 | Источник: twitter.com | Фото: твиттер Роберта Левандовски | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который ранее в 6-й раз подряд был признан лучшим футболистом года в Польше, получил свой приз.

«Как всегда, это звание значит для меня очень многое», - написал 28-летний футболист в своем «твиттере».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:43 Фото Робби Кин тренируется с клубом из ОАЭ 3
13:30 Хавбек «Краснодара» Каборе - в символической сборной Кубка Африканских Наций-2017 4
09:52 Клозе: «Меня звали в дортмундскую „Боруссию“» 2
01:00 Фото Бассогог, за которым следит «Локомотив», - лучший игрок Кубка Африканских Наций 20
Вчера
Александр Чистяков
Футболисты-гении: Муму, бразильский язык и судья-скандинав
Александр Кержаков собирается развеять миф о глупых футболистах, а «Соккер.ру» бросает вызов форварду «Зенита»! Посмотрим на игроков, попадавших в глупые ситуации.
Комментариев: 32
20:35 Фото Ибрагимович установил рекорд Премьер-Лиги 34
17:10 Жезус вошёл в историю «Манчестер Сити» 16
16:46 Фото «Барселона» поздравила Неймара с 25-летием 54
Александр Чистяков
100 голов «Монако». Короли эффективности
После победы «Монако» над «Ниццей» и выхода монегасков на чистое первое место в Лиге 1 «Соккер.ру» приглядывается к команде Леонарду Жардима, чья крутость зашкаливает.
Комментариев: 6
15:00 Дуглас Коста: «В Мюнхене я не чувствую себя абсолютно счастливым» 17
все материалы по этой теме
Турниры