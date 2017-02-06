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Кабальеро: «Браво поддерживает меня»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Кабальеро Вилли, Браво Клаудио
Сегодня, 19:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро рассказал, что другой вратарь «горожан» Клаудио Браво, потерявший место в стартовом составе клуба, не отчаивается из-за этого:

«Браво поддерживает меня, и мы очень упорно работаем. В нем живет соревновательный дух, поэтому он справляется.

Перед матчем с „Вест Хэмом“ Гвардиола сказал мне, что я выйду в старте. Моментально принял это решение тренера, моментально это решение полюбил. Старался изо всех сил на благо клуба.

Клаудио - фантастический футболист, фантастический вратарь. Мы должны уважать его, потому что в своей стране он, вероятно, выиграл титулов больше, чем любой другой вратарь».

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