Рейтинг@Mail.ru

Президент «Сент-Этьена» назвал игроков «Лиона» «ублюдками»

Матч: Сент-ЭтьенСент-Этьен2 : 0ЛионЛион
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Скандалы
Сегодня, 22:21 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Во Франции разгорается очередной скандал с участием «Лиона», который раньше обвинялся конкурентами в воздействии на судей. На этот раз причиной скандала стало дерби Роны с «Сент-Этьеном» (0:2). В конце встречи завязалась потасовка, повлекшая за собой серию удалений. Уводя удаленных игроков с поля, президент «Сент-Этьена» Бернар Кайаццо допустил ряд грубых высказываний в адрес лионцев, назвав их «ублюдками» и «психически больными». Это не осталось без внимания телекамер и президента «Лиона» Жана-Мишеля Оласа.

«Я слышал слова Кайаццо. Это грубое оскорбление. Он не должен был такое говорить. Это выходит за все рамки. Надеюсь, дисциплинарный комитет займется этим».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03 февраля 2017
23:52 Болельщики «Бетиса» поддержали Зозулю
23:48 Зозуля: «Я не националист. Я лишь поддерживаю свою страну»
06:36 Тебас угрожает «Райо Вальекано» судом из-за ситуации с Зозулей
01:37 Шевченко: «Зозуля оказался заложником политических интриг»
01 февраля 2017
04:11 Фанаты «Райо Вальекано» выступали против трансфера Зозули 18
29 января 2017
05:03 Фото Годин и Дейверсон обменялись плевками в матче «Алавес» – «Атлетико» 23
27 января 2017
05:28 Украинскому футболисту грозит 4 года дисквалификации за допинг 8
25 января 2017
06:54 «Вест Хэм» не возьмет с собой Пайета в тренировочный лагерь в Дубае 4
20 января 2017
06:38 «Манчестер Юнайтед» запретил пропускать на стадион женщину, преследующую Моуриньо 27
03:47 Селезнёв: «Кокорин в майке с Эскобаром? А вы попробуйте выстроить такую империю» 32
все материалы по этой теме
Турниры