Президент «Сент-Этьена» назвал игроков «Лиона» «ублюдками»
Матч: Сент-Этьен2 : 0Лион
Сегодня, 22:21 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Во Франции разгорается очередной скандал с участием «Лиона», который раньше обвинялся конкурентами в воздействии на судей. На этот раз причиной скандала стало дерби Роны с «Сент-Этьеном» (0:2). В конце встречи завязалась потасовка, повлекшая за собой серию удалений. Уводя удаленных игроков с поля, президент «Сент-Этьена» Бернар Кайаццо допустил ряд грубых высказываний в адрес лионцев, назвав их «ублюдками» и «психически больными». Это не осталось без внимания телекамер и президента «Лиона» Жана-Мишеля Оласа.
«Я слышал слова Кайаццо. Это грубое оскорбление. Он не должен был такое говорить. Это выходит за все рамки. Надеюсь, дисциплинарный комитет займется этим».
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