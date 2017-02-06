Озякуп: «Ван Перси был мне другом, но всё изменилось»
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Скандалы, Фенербахче, Бешикташ, Озякуп Огужан, Ван Перси Робин
Вчера, 23:19 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Бешикташа» Огужан Озякуп раскритиковал нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси, который в кубковом матче между командами симулировал и провокационно праздновал свой забитый гол.
«Я бы многое сказал о произошедшем, но не собираюсь этого делать. Знайте лишь, что у меня на поле был близкий друг. И теперь это изменилось. Мы иногда видим настоящее лицо игрока, оказавшись с ним на поле».
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