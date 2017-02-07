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Риццоли объявил, что не будет работать на ЧМ-2018

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Судейство, Риццоли Никола
Сегодня, 02:20 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Павел Молочный

Итальянский судья Никола Риццоли, признанный лучшим арбитром на Евро-2016, объявил о завершении международной карьеры и о том, что не будет работать на матчах чемпионата мира 2018 года в России.

«Все, что имеет начало, имеет и конец. Мною принято решение отказаться от пути, который ведет к чемпионату мира 2018 года. Я думаю, будет справедливо дать шанс другим судьям», — написал Риццоли в письме ассоциации итальянских арбитров.

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