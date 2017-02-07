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Салах пропустит матч против «Фиорентины»

Матч: РомаРома-:-ФиорентинаФиорентина
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Салах Мохамед
Сегодня, 03:35 | Источник: corrieredellosport.it | Редакция: Павел Молочный

Серебряный призер Кубка африканских наций 2017 года в составе сборной Египта Мохамед Салах не поможет «Роме» в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной».

Сообщается, что 24-летний хавбек получил несколько выходных после Кубка Африки. Напомним, финал международного турнира прошел 5 февраля и завершился победой сборной Камеруна (2:1).

В нынешнем сезоне серии А на счету Салаха 8 голов и 4 голевых паса за 16 матчей.

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