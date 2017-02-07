Сёмин: «Матч с „Сендерийском“ порадовал»
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: тренеры, Локомотив М, Сендерийск, Семин Юрий , Фарфан Джефферсон
Сегодня, 03:57 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру своей команды в контрольном матче с датским «Сендерийском», завершившемся победой «железнодорожников» (1:0), а также подвел итоги второго сбора:
«Матч с „Сендерийском“ порадовал. Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть.
Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным».
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