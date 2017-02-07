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Президент «Лиона»: «Мы не станем возражать, если Лаказетт захочет уйти в большой клуб»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Лаказетт Александр
Сегодня, 05:51 | Источник: ФК "Лион" | Редакция: Павел Молочный

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что готов отпустить форварда Александра Лаказетта, если «Лион» получит предложение от большого клуба:

«Если однажды появится такая возможность, то мы отпустим его. Как это было с Умтити и Абидалем, когда они уходили в „Барселону“, а Бензема — в „Реал“. В свое время Жюли ушёл в „Монако“, и мы не были против.

Алекс хочет играть в большом клубе и „Лион“ не возражает».

В текущем сезоне французского чемпионата на счету Лаказетта 18 забитых мячей и одна голевая передача за 18 матчей. Нападающим также интересуются «Ювентус», «Арсенал», «Атлетико», «Рома» и «Тоттенхэм».

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