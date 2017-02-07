Президент «Лиона»: «Мы не станем возражать, если Лаказетт захочет уйти в большой клуб»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что готов отпустить форварда Александра Лаказетта, если «Лион» получит предложение от большого клуба:

«Если однажды появится такая возможность, то мы отпустим его. Как это было с Умтити и Абидалем, когда они уходили в „Барселону“, а Бензема — в „Реал“. В свое время Жюли ушёл в „Монако“, и мы не были против.

Алекс хочет играть в большом клубе и „Лион“ не возражает».

В текущем сезоне французского чемпионата на счету Лаказетта 18 забитых мячей и одна голевая передача за 18 матчей. Нападающим также интересуются «Ювентус», «Арсенал», «Атлетико», «Рома» и «Тоттенхэм».