Пьянич: «„Ювентус“ находится в отличной форме»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич после победы над «Интером» в матче 23-го тура чемпионата Италии (1:0) высказался о текущем состоянии своей команды:

«Мы находимся в отличной форме на данный момент, мы играем в хороший футбол и удерживаем тонкий баланс между забиванием мячей и сохранением собственных ворот в неприкосновенности.

Игра с „Интером“ не была простой, но домашние матчи всегда были нашим козырем.

У нас глубокий состав, укомплектованный качественными игроками. А хороший резерв позволяет тренеру выставлять оптимальный состав против любого соперника.

Самая важная часть кампании только начинается, и мы должны быть уверены в том, что мы готовы. Чем дальше — тем меньше права на ошибку. Соперники позади нас не остановят погоню, так что мы не должны почивать на лаврах».