Главврач «Спартака» назвал самых выносливых игроков в составе «красно-белых»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов назвал тройку самых выносливых игроков в составе «красно-белых»:

«Кто в „Спартаке“ самый выносливый? Перед сборами футболисты проводили углубленное обследование в Лужниках. Там была беговая дорожка с газоанализом. Игроки бежали, сколько могли. Когда сил совсем не оставалось, сходили с дорожки. Так вот тройка самых выносливых: Тимофеев, Глушаков и Промес».

Также Вартапетов рассказал, что бывшему хавбеку «Спартака» Ромуло врачи советовали завершить карьеру.