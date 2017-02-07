Главврач «Спартака» назвал самых выносливых игроков в составе «красно-белых»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Промес Квинси, Глушаков Денис, Тимофеев Артем
Сегодня, 11:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов назвал тройку самых выносливых игроков в составе «красно-белых»:
«Кто в „Спартаке“ самый выносливый? Перед сборами футболисты проводили углубленное обследование в Лужниках. Там была беговая дорожка с газоанализом. Игроки бежали, сколько могли. Когда сил совсем не оставалось, сходили с дорожки. Так вот тройка самых выносливых: Тимофеев, Глушаков и Промес».
Также Вартапетов рассказал, что бывшему хавбеку «Спартака» Ромуло врачи советовали завершить карьеру.
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У КОГО ТЕРПЕНИЕ ЛОПАЕТ, ТОТ УХОДИТ В ДРУГОЙ КЛУБ И БЕРЁТ ТРОФЕИ !!!
ПОТОМ СИАЛЕКСОМ ЗАКИНЕТСЯ И ДАВАЙ ПРОМЕСА В БАНЕ ЖАРИТЬ !
У ЖАНО БИЦУХА ВЫНОСЛИВАЯ - НЕ ДАРОМ ОН УКРОТИТЕЛЬ ОДНОГЛАЗОГО УДАВА !!!
ПОЗНАКОМЬСЯ С ДЕВУШКОЙ И ВСЕ ПРОЙДЕТ.
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готовятся к рывку с зоны!!!
ПОТОМ ЕЩЁ И В БАНЕ ЗАЖИГАЮТ МЕРЯЮТСЯ ТРОФЕЯМИ !!!