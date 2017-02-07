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Главврач «Спартака» назвал самых выносливых игроков в составе «красно-белых»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Промес Квинси, Глушаков Денис, Тимофеев Артем
Сегодня, 11:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов назвал тройку самых выносливых игроков в составе «красно-белых»:

«Кто в „Спартаке“ самый выносливый? Перед сборами футболисты проводили углубленное обследование в Лужниках. Там была беговая дорожка с газоанализом. Игроки бежали, сколько могли. Когда сил совсем не оставалось, сходили с дорожки. Так вот тройка самых выносливых: Тимофеев, Глушаков и Промес».

Также Вартапетов рассказал, что бывшему хавбеку «Спартака» Ромуло врачи советовали завершить карьеру.

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