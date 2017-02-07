Лопетеги: «Я не закрывал перед Касильясом дверь в сборную Испании»
Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Европа, Заграница: мнение, Испания, Лопетеги Хулен , Касильяс Икер, Пике Жерар
Сегодня, 15:34 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги заявил, что голкипер «Порту» Икер Касильяс еще может получить вызов в национальную команду:
«Я разговаривал с Касильясом как с другом. Я чувствовал, что должен поговорить с ним. Я сообщил ему о своем решении не вызывать его в сборную, но я не закрывал перед ним дверь в национальную команду.
Пике? Жерар дал понять, что уйдет из сборной после чемпионата мира-2018, думаю, мы должны уважать его решение. Нам нужно получать удовольствие от времени, которое мы проводим с ним в национальной команде».
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