Лопетеги: «Я не закрывал перед Касильясом дверь в сборную Испании»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги заявил, что голкипер «Порту» Икер Касильяс еще может получить вызов в национальную команду:

«Я разговаривал с Касильясом как с другом. Я чувствовал, что должен поговорить с ним. Я сообщил ему о своем решении не вызывать его в сборную, но я не закрывал перед ним дверь в национальную команду.

Пике? Жерар дал понять, что уйдет из сборной после чемпионата мира-2018, думаю, мы должны уважать его решение. Нам нужно получать удовольствие от времени, которое мы проводим с ним в национальной команде».